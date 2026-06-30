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53 выпускника крымских школ получили высший балл на ЕГЭ
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

53 выпускника крымских школ получили высший балл на ЕГЭ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:28 30.06.2026

Глава Республики Крым прокомментировал итоги Единого государственного экзамена в 2026 году. По информации Сергея Аксёнова, в этом году 53 выпускника крымских школ получили высший балл по результатам ЕГЭ.

При этом шестеро ребят набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Больше всего максимальных результатов в текущем году по химии, русскому языку и литературе. От всей души поздравляю наших стобалльников! Особая благодарность – учителям, наставникам, родителям и всем, кто помогал ребятам раскрыть свои способности, поддерживал их на этом непростом пути, – сказал слова признательности Глава Крыма.

Всего в 2026 году школу в республике окончили более 6,7 тыс. одиннадцатиклассников, 975 из них награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе.

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Сергей Аксёнов выразил уверенность, что юные крымчане не остановятся на достигнутом, и каждый из ребят найдет свое призвание, реализует самые смелые мечты и станет достойным гражданином великой страны.

В заключение Глава Крыма пожелал молодежи удачи и новых побед.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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