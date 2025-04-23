54% жителей Крыма уважают своего руководителя

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные горожане из Крыма, имеющие руководство.

Каждый второй работающий житель Крыма (54%) выражает уважение к своему непосредственному руководителю. Примечательно, что среди молодежи до 35 лет такое чувство встречается чаще, чем среди тех, кто старше (56% против 51—50% соответственно). 29% жителей Крыма демонстрируют нейтральное отношение к своим начальникам. При этом мужчины чаще женщин утверждают, что не испытывают никаких чувств по отношению к руководству (31% против 27%). Еще чаще о равнодушном отношении говорили горожане с доходом от 100 тысяч рублей (36%).

8% опрошенных испытывают симпатию к своему начальнику. О том, что ненавидят руководство, заявили 7% респондентов. Лишь 1% жителей Крыма говорит о любви к своему непосредственному руководителю.

Время проведения: 14—18 апреля 2025 года

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