Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 54% жителей Крыма уважают своего руководителя
Новости Республики
54% жителей Крыма уважают своего руководителя
иллюстрация: pxhere.com

54% жителей Крыма уважают своего руководителя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:02 23.04.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные горожане из Крыма, имеющие руководство.

Каждый второй работающий житель Крыма (54%) выражает уважение к своему непосредственному руководителю. Примечательно, что среди молодежи до 35 лет такое чувство встречается чаще, чем среди тех, кто старше (56% против 51—50% соответственно). 29% жителей Крыма демонстрируют нейтральное отношение к своим начальникам. При этом мужчины чаще женщин утверждают, что не испытывают никаких чувств по отношению к руководству (31% против 27%). Еще чаще о равнодушном отношении говорили горожане с доходом от 100 тысяч рублей (36%).

Узнайте больше:  Министерство ЖКХ Крыма должно следить за качеством и своевременностью выполнения сезонных работ

8% опрошенных испытывают симпатию к своему начальнику. О том, что ненавидят руководство, заявили 7% респондентов. Лишь 1% жителей Крыма говорит о любви к своему непосредственному руководителю.

Время проведения: 14—18 апреля 2025 года

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x