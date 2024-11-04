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55% крымчан за пожизненный запрет на продажу никотиносодержащей продукции родившимся после 2009 года
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55% крымчан за пожизненный запрет на продажу никотиносодержащей продукции родившимся после 2009 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:19 04.11.2024

Большинство жителей Крыма поддерживают инициативу Минздрава о пожизненном запрете продажи никотиносодержащей продукции тем, кому сейчас до 15 лет включительно. В опросе сервиса Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

В Минздраве России предложили ужесточить торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией и запретить ее продажу всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. 55% горожан поддерживают инициативу. Женщины чаще мужчин высказываются за предложение Минздрава (59% против 50% соответственно). Горожане в возрасте от 35 до 45 лет поддерживают запрет активнее, чем те, кто старше и моложе (56%). 6 из 10 никогда не куривших людей также высказываются за введение пожизненного ограничения на продажу сигарет лицам моложе 2009 года рождения.

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19% против законопроекта. «Любой запрет порождает чёрный рынок»; «Во взрослом возрасте люди имеют право самостоятельно решать, курить им или нет», — комментируют они. Ожидаемо, что чаще против жесткой меры высказываются курильщики (25%).

Стоит отметить, что 29% среди тех, кто курит на данный момент, планируют отказаться от вредной привычки в следующем году.

Время проведения: 29 октября — 1 ноября 2024 года

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