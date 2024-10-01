55% работающих крымчан доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Скепсис по отношению компетентности начальника растет с возрастом. В опросе сервиса Superjob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения Крыма, имеющие руководство.

55% крымчан доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Доверие чаще испытывают женщины, чем мужчины (59% против 51% соответственно). Полагаться на профессиональные качества начальства больше свойственно молодым людям до 34 лет (64%). 24% не доверяют руководителю в профессиональной сфере. Чем старше работники, тем больше скепсиса по отношению к компетенции начальника: больше всего тех, кто не может в полной мере положиться на профессионализм непосредственного руководителя, — среди опрошенных старше 45 лет (30%), — отмечают в пресс-службе сервиса.