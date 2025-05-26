550 студентов проходят обучение вожатскому мастерству для работы летом в детских лагерях Крыма

С 25 марта на базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова проходит школа вожатского мастерства, которая позволит подготовить более 550 вожатых для работы в летнее время на территории детских лагерей Республики Крым. По итогам аттестации обучающиеся получат свидетельство о профессиональной подготовке с присвоением соответствующей квалификации.

В программе профессионального обучения предусмотрены тренинги, мастер-классы и открытые уроки об основах духовно-нравственной культуры вожатской деятельности, что отразится в работе с детьми в детских лагерях уже в этом году. Так одну из лекций для будущих вожатых провёл Белый Константин Вячеславович, кандидат исторических наук, кандидат богословия, старший преподаватель Филиала МГУ в г. Севастополь, настоятель местной религиозной организации «Православный Приход Храма ВО Имя Святого Воина Феодора Тирона Г. Севастополя».

Обучение проходит при поддержке Правительства Российской Федерации. Финансирование обеспечивается за счет грантов на бесплатное обучение по программам профессиональной подготовки. Организацией процесса с 2021 года занимается движение «Российские студенческие отряды» (РСО). Одной из ключевых профессий, по которой проводится профессиональное обучение в рамках грантовой поддержки, является профессия «вожатый».

В этом году в профессиональной подготовке вожатых в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова особое внимание уделяется практической части, проводимой непосредственно на базе детских лагерей. Реализация данной программы позволит уменьшить острую нехватку сезонного персонала в детском оздоровлении на территории Республики Крым.

До старта летнего детского оздоровительного сезона остаётся совсем немного времени. Впереди студентов ждет экзамен, после которого они смогут отправиться в детские лагеря, чтобы реализовать свои знания и навыки на практике. В этом году была проделана большая работа по профессиональному обучению будущих вожатых, и Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова сыграл ключевую роль в этом процессе. Университет ежегодно помогает реализовать программы по профессиональному обучению, обеспечивая студентов всем необходимым для успешной работы с детьми. Мы уверены, что после завершения обучения участники программы выйдут квалифицированными специалистами, готовыми сделать отдых детей в лагере безопасным и увлекательным, – говорит Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. «В детстве я ежегодно бывала в детских лагерях, и, когда поступила на первый курс университета, поняла, что стать вожатым – моя мечта. Узнав о возможности пройти профессиональное обучение и получить шанс работать вожатой в детском лагере, сразу записалась на обучение. Два месяца обучения прошли невероятно быстро, уже скоро мне предстоит сдать экзамен и отправиться работать в детский лагерь. Я жду этого момента с нетерпением, ведь это отличный шанс сделать лето детей насыщенным и радостным, – отмечает впечатлениями Грабовенко Алиса, студентка Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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