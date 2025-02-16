56% крымчан не испытывают страхов по поводу развития искусственного интеллекта

В опросе сервиса SuperJob участвовали представители экономически активного населения из Крыма.

56% жителей Крыма не боятся искусственного интеллекта. У 10% есть опасения. Каждый третий затруднился с ответом.

Не испытывают страхов перед развитием искусственного интеллекта чаще мужчины (59% против 53% женщин). Чем моложе жители Крыма, тем меньше среди них страдающих робофобией: 62% респондентов в возрасте до 35 лет не боятся ИИ, тогда как, среди тех, кто старше, таковых не более 52%. Жители Крыма с доходом более 100 тыс. руб. чаще тех, кто получают меньше, не испытывают никаких опасений по поводу развития нейросетей.

Основные опасения у тех, кто боится искусственного интеллекта, связаны с возможной заменой деятельности человека и потерей рабочих мест. По мнению многих, стоит бояться восстания машин и деградации человечества: «С развитием ИИ перестанет подчиняться человеку», «У человечества не будет необходимости думать, развиваться, учиться».

Основные доводы тех, кто не испытывает робофобии, состоят в том, что прогресс нельзя остановить и технологии должны развиваться. По мнению многих, искусственный интеллект — это всего лишь технология, а не полноценный искусственный разум («Он недостаточно развит — это пока всего лишь алгоритмы»; «На данном этапе развития он ничем не угрожает хорошим специалистам»), нейросети повышают производительность труда и упрощают жизнь человека («Развитие ИИ принесёт больше пользы, чем вреда. Он может ускорить и упростить многие процессы, повысить эффективность работ»).

Время проведения: 30 января — 14 февраля 2025 года

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