57% абитуриентов ЮФО выбирают направление обучения по интересу к профессии

Аналитики Авито Работы опросили более 1700 россиян, которые в этом году поступают в вузы или ссузы, или знают, куда будут поступать члены их семьи — дети и внуки. Двумя самыми популярными направлениями для дальнейшего обучения в ЮФО оказались ИТ и юриспруденция. При этом большинство абитуриентов делают выбор, основываясь на собственном интересе к профессии.
Самыми популярными направлениями, которые в этом году рассматривают выпускники, оказались информационные технологии и программирование, а также юриспруденция — эти сферы обучения интересуют по 13% опрошенных. На втором месте — медицина и фармацевтика (11%), экономика и финансы, а также дизайн и веб-дизайн (по 11%). На третьем месте – психология и педагогика (10%).
|Топ-10 направлений для поступления
|Направления
|Доля ответов респондентов, %
|IT и программирование
|13%
|Юриспруденция
|13%
|Медицина и фармацевтика
|11%
|Экономика и финансы
|11%
|Дизайн и веб-дизайн
|11%
|Психология и педагогика
|10%
|Инженерия, технические науки
|8%
|Строительство и архитектура
|7%
|Творческие специальности (музыка, театр, кино и др.)
|7%
|Гуманитарные науки (филология, история, философия и др.)
|7%
Большинство выпускников (57%) выбирают направление, исходя из интереса к профессии или предмету. Почти треть (30%) исходят из перспектив трудоустройства и востребованности специальности. 23% респондентов — из оценки возможного уровня заработной платы при дальнейшей работе.
|Причины, по которым респонденты выбирали направления для поступления в вузы/ссузы
|Причины
|Доля ответов респондентов, %
|Интерес к профессии/предмету
|57%
|Перспективы трудоустройства, востребованность специалистов
|30%
|Высокая заработная плата в будущем
|23%
|Престижность профессии
|21%
|Доступность обучения (наличие бюджетных мест, низкая стоимость)
|18%
|Мнение родителей или других членов семьи
|13%
|Простота поступления/проходные баллы
|12%
|Традиции в семье (преемственность поколений)
|9%
|Советы друзей/знакомых
|8%
|Случайный выбор/куда получится поступить
|5%
Престижность профессии играет роль для каждого пятого (21%) абитуриента. Также для 18% важна доступность обучения — чтобы оно стоило недорого или были бюджетные места. А вот влияние близких оказывается менее значимым: на мнение родителей и других членов семьи полагаются реже — лишь 13% абитуриентов. Еще меньше тех, кто выбирает специальность из-за семейных традиций (9%) или советов друзей (8%). Есть и те, кто не определился с конкретными дальнейшими планами: они просто хотят поступить туда, куда получится (5%).
При этом 56% абитуриентов намерены принимать окончательное решение о поступлении исключительно самостоятельно. 27% прислушаются к советам родителей или других членов семьи, еще 11% — к рекомендациям друзей и знакомых.
Среди современных выпускников остается актуальным тренд на получение профессии в сфере информационных технологий. Это направление привлекает молодежь высокими зарплатами, карьерными перспективами и возможностями для работы в гибком формате. Популярными остаются и традиционно востребованные направления — например, медицина и юриспруденция. Интерес к ним сохраняется благодаря социальной значимости и стабильности этих сфер. Примечательно, что многих абитуриентов также привлекает среднее профессиональное образование, особенно в востребованных практических направлениях: транспорт и логистика, строительные специальности, рабочие профессии, — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.
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