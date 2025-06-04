57% абитуриентов ЮФО выбирают направление обучения по интересу к профессии

Аналитики Авито Работы опросили более 1700 россиян, которые в этом году поступают в вузы или ссузы, или знают, куда будут поступать члены их семьи — дети и внуки. Двумя самыми популярными направлениями для дальнейшего обучения в ЮФО оказались ИТ и юриспруденция. При этом большинство абитуриентов делают выбор, основываясь на собственном интересе к профессии.

Самыми популярными направлениями, которые в этом году рассматривают выпускники, оказались информационные технологии и программирование, а также юриспруденция — эти сферы обучения интересуют по 13% опрошенных. На втором месте — медицина и фармацевтика (11%), экономика и финансы, а также дизайн и веб-дизайн (по 11%). На третьем месте – психология и педагогика (10%).

Топ-10 направлений для поступления

Направления Доля ответов респондентов, % IT и программирование 13% Юриспруденция 13% Медицина и фармацевтика 11% Экономика и финансы 11% Дизайн и веб-дизайн 11% Психология и педагогика 10% Инженерия, технические науки 8% Строительство и архитектура 7% Творческие специальности (музыка, театр, кино и др.) 7% Гуманитарные науки (филология, история, философия и др.) 7%

Большинство выпускников (57%) выбирают направление, исходя из интереса к профессии или предмету. Почти треть (30%) исходят из перспектив трудоустройства и востребованности специальности. 23% респондентов — из оценки возможного уровня заработной платы при дальнейшей работе.

Причины, по которым респонденты выбирали направления для поступления в вузы/ссузы

Причины Доля ответов респондентов, % Интерес к профессии/предмету 57% Перспективы трудоустройства, востребованность специалистов 30% Высокая заработная плата в будущем 23% Престижность профессии 21% Доступность обучения (наличие бюджетных мест, низкая стоимость) 18% Мнение родителей или других членов семьи 13% Простота поступления/проходные баллы 12% Традиции в семье (преемственность поколений) 9% Советы друзей/знакомых 8% Случайный выбор/куда получится поступить 5%

Престижность профессии играет роль для каждого пятого (21%) абитуриента. Также для 18% важна доступность обучения — чтобы оно стоило недорого или были бюджетные места. А вот влияние близких оказывается менее значимым: на мнение родителей и других членов семьи полагаются реже — лишь 13% абитуриентов. Еще меньше тех, кто выбирает специальность из-за семейных традиций (9%) или советов друзей (8%). Есть и те, кто не определился с конкретными дальнейшими планами: они просто хотят поступить туда, куда получится (5%).

При этом 56% абитуриентов намерены принимать окончательное решение о поступлении исключительно самостоятельно. 27% прислушаются к советам родителей или других членов семьи, еще 11% — к рекомендациям друзей и знакомых.

Среди современных выпускников остается актуальным тренд на получение профессии в сфере информационных технологий. Это направление привлекает молодежь высокими зарплатами, карьерными перспективами и возможностями для работы в гибком формате. Популярными остаются и традиционно востребованные направления — например, медицина и юриспруденция. Интерес к ним сохраняется благодаря социальной значимости и стабильности этих сфер. Примечательно, что многих абитуриентов также привлекает среднее профессиональное образование, особенно в востребованных практических направлениях: транспорт и логистика, строительные специальности, рабочие профессии, — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

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