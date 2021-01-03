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57-летний Сергей Жигунов выписался из «ковидного» госпиталя в Ялте

57-летний Сергей Жигунов выписался из «ковидного» госпиталя в Ялте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:28 03.01.2021

Артист продолжит лечение от COVID-19 амбулаторно.

Актер, режиссер, продюсер Сергей Жигунов, ранее госпитализированный с COVID-19 в Крыму, выписался из госпиталя. Он сообщил об этом на своей странице в Instagram.

Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода. Спасибо ялтинским врачам и вам всем за поддержку, — написал Жигунов.

Ранее он был госпитализирован в «ковидный» госпиталь, расположенный в Ливадийской больнице. Новый год он встретил с оливье из соседней палаты и холодцом от главы администрации Ялты Янины Павленко. 57-летнего Жигуноа выписали с условием – дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

57-летний Сергей Жигунов выписался из «ковидного» госпиталя в Ялте

Фото: Instagram С.Жигунова.

57-летний Сергей Жигунов выписался из «ковидного» госпиталя в Ялте

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