57-летний Сергей Жигунов выписался из «ковидного» госпиталя в Ялте

Артист продолжит лечение от COVID-19 амбулаторно.

Актер, режиссер, продюсер Сергей Жигунов, ранее госпитализированный с COVID-19 в Крыму, выписался из госпиталя. Он сообщил об этом на своей странице в Instagram.

Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода. Спасибо ялтинским врачам и вам всем за поддержку, — написал Жигунов.

Ранее он был госпитализирован в «ковидный» госпиталь, расположенный в Ливадийской больнице. Новый год он встретил с оливье из соседней палаты и холодцом от главы администрации Ялты Янины Павленко. 57-летнего Жигуноа выписали с условием – дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Фото: Instagram С.Жигунова.