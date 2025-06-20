57% жителей Крыма поддерживают инициативу о предоставлении допотпуска для «выгоревших» на работе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск до 7 календарных дней для горожан с эмоциональным выгоранием (состояние планируется подтверждать тестами в медучреждениях).

По данным опроса, 57% жителей Крыма поддерживают инициативу: «Я — за, хотя и понимаю, что это удобная лазейка для лодырей». 28% — против: «А работать за выгоревших кто будет?!»; «Насколько эти тесты будут объективны?»; «Нет такого диагноза!» 15% затруднились с оценкой инициативы: «Ни один работодатель не заинтересован предоставлять такие отпуска».

Идею практически в равной степени поддерживают мужчины (58%) и женщины (57%). Наибольшее одобрение — среди молодежи до 35 лет (76%), тогда как среди респондентов от 35 до 45 лет — 47%, а среди людей от 45 лет — 42%. Некоторые молодые люди хотели бы отдыхать и дольше: «7 календарных дней с таким состоянием недостаточно, нужно 14!»

Жители Крыма с доходом от 100 тысяч рублей в поддержку инициативы высказываются чаще тех, кто зарабатывает меньше (67%).

Среди тех, кто сталкивался с выгоранием на работе, за восстановительный отпуск — 65%, среди не испытывавших подобное состояние — 29%.

Эмоциональное выгорание проявляется усталостью, раздражительностью и потерей мотивации. Респонденты связывают его с монотонной и не приносящей удовлетворения работой: «Раздражение вызывают однообразные задачи, а если занимаешься интересной работой, некогда выгорать».

Время проведения: 4 — 9 июня 2025 года

голоса Оцените материал

Просмотры: 10