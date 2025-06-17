58% крымчан поддерживают законопроект о дополнительном отпуске для многодетных семей

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Депутаты «Справедливой России — За правду» предложили ввести для многодетных родителей дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью 14 дней. Предполагается, что его можно будет присоединить к основному или использовать отдельно, но нельзя переносить на следующий год. Инициатива направлена на создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей. 58% жителей Крыма поддерживают законопроект: «Чем больше времени будет уделяться подрастающему молодому поколению, тем лучше будет для всех». 17% высказались против: «В таком случае многодетных родителей будут менее охотно брать на работу»; «Это дополнительные расходы для работодателей, необходимость найма дополнительных работников». 25% затруднились с ответом: «Тогда уж лучше такой отпуск сделать для всех родителей. Остальным детям внимание мам и пап не нужно?!»

Среди мужчин сторонников инициативы больше: 62% против 54% среди женщин. Молодежь до 35 лет чаще одобряет идею, чем те, кто старше. Чем выше доход, тем активнее жители Крыма выступают за законопроект: среди горожан с доходом до 50 тысяч рублей таких 45%, то среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, — уже 57%.

А как к инициативе депутатов относятся родители несовершеннолетних? Уровень поддержки нововведения варьируется в зависимости от количества детей в семье. Так, среди родителей с одним или двумя детьми, которые не планируют становиться многодетными, инициативу одобряют 54%, тогда как в многодетных семьях и среди тех, у кого в планах завести 3 и более детей, этот показатель достигает 79%.

Время проведения: 2—10 июня 2025 года

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