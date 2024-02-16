В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.
59% крымчан верят в любовь с первого взгляда, причем 45% доводилось лично испытать это чувство, а в жизни 14% этого пока не случилось. Не верит в любовь с первого взгляда каждый четвертый, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Мужчины чаще верят в мгновенную вспышку чувств: 63% против 54% среди женщин. Скептиков же больше всего среди горожан моложе 34 лет: 34% из них не верят в любовь с первого взгляда.
Время проведения: 2—13 февраля 2024 года
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С тегами: люди в Крыму