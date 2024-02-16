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фото: pikist.com

59% крымчан верят в любовь с первого взгляда

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:08 16.02.2024

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

59% крымчан верят в любовь с первого взгляда, причем 45% доводилось лично испытать это чувство, а в жизни 14% этого пока не случилось. Не верит в любовь с первого взгляда каждый четвертый, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Мужчины чаще верят в мгновенную вспышку чувств: 63% против 54% среди женщин. Скептиков же больше всего среди горожан моложе 34 лет: 34% из них не верят в любовь с первого взгляда.

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Время проведения: 2—13 февраля 2024 года

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