В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

59% крымчан верят в любовь с первого взгляда, причем 45% доводилось лично испытать это чувство, а в жизни 14% этого пока не случилось. Не верит в любовь с первого взгляда каждый четвертый, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Мужчины чаще верят в мгновенную вспышку чувств: 63% против 54% среди женщин. Скептиков же больше всего среди горожан моложе 34 лет: 34% из них не верят в любовь с первого взгляда.

Время проведения: 2—13 февраля 2024 года