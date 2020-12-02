6 декабря — Военно-исторический фестиваль «Севастополь 1941-1944». Онлайн

6 декабря для всех любителей истории состоится трансляция военно-исторического фестиваля «Севастополь 1941-1944». В связи с действием ограничительных мер ввиду сложной эпидемиологической обстановки, с целью сохранения здоровья севастопольцев, принято решение провести фестиваль в онлайн-формате. Так горожане останутся в безопасности, но и не потеряют возможность стать свидетелями грандиозного сражения и узнать больше об истории родного края.

Главным событием станет реконструкция боя крымских партизан против немецких и румынских войск, которая пройдет в онлайн-режиме из-за ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, с целью сохранения здоровья севастопольцев. Реалистичность и масштаб сражения придаст военная техника, артиллерийская дуэль, взрывы и пулеметные очереди! Зрители перенесутся из своих квартир на поле сражения и станут участниками захватывающих событий, узнают о героическом прошлом Севастополя, а также о роли партизан в битве за Крым. Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, — отмечают в оргкомитете фестиваля.

6 декабря в Севастополе состоится реконструкция боя крымских партизан с фашистскими захватчиками. Смотрите трансляцию события в 15:00 на сайте Агентства развития внутреннего туризма https://anoarvt.ru/ и в официальных интернет-ресурсах Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы» в группе ВК , в Facebook и на Youtube-канале .

По сюжетной линии журналист отправится на исторический фестиваль, где вступит в ряды партизанского отряда. Вместе с другими участниками из крымских и севастопольских военно-исторических клубов он перенесется в далекий 1942 год, отправится на задание по перехвату вражеской колонны и попадёт на самый передний край сражения. Сквозь дым от взрывов, под непрекращающуюся стрельбу, его глазами зрители увидят важную страницу прошлого Севастополя.

С момента начала обороны Крыма и Севастополя в 1941 году и до мая 1944 года крымские партизаны не прекращали свою борьбу. Последними они ушли из городов в 41-м и первыми, вместе с солдатами Красной Армии, весной 44-го вновь вернулись в них уже как Освободители.

Благодаря прямой трансляции зрители смогут:

Увидеть бой прямо у себя дома!

Оказаться в эпицентре событий, наблюдая за ними из окопов и с мест сражения

Узнать о подвигах крымских партизан

Посмотреть в действии военную технику: мотоцикл BMW, автомобиль Horch, грузовик Berna, бронетранспортер Sd.kfz.13

Стать свидетелями артиллерийской дуэли – немецкого Pak 38 против cоветской «Сорокопятки».

Историческая справка: Война пришла в Севастополь в июне 1941 года с первым авианалетом Люфтваффе. С 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года продолжалась оборона Севастополя и Крыма.

В ходе Крымской операция 1944 года Крым и Севастополь были освобождены советскими войсками. Все это время на территории полуострова действовало партизанское движение, которое продолжало борьбу с захватчиками. Приказ о создании партизанского движения был отдан в июле 1941 года, и уже в ноябре их отряды приняли первые бои, прикрывая отход наших частей. В период с 1942 по 1944 года партизаны продолжали сражаться с захватчиками, а в 1944-м приняли активное участие в освобождении Крыма и Севастополя плечом к плечу с регулярными частями Красной Армии и Военно-морского флота СССР.