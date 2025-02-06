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6 февраля: информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

6 февраля: информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:32 06.02.2025

Над ликвидацией последствий в городе продолжила работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС вместе с волонтерами. Собрали загрязненный мазутом грунт на пляже «Голубая Бухта», вывезли мешки с труднодоступных мест — пляжей «Яшмовый» и «Золотой». Мониторили на предмет загрязнений пляжи «Омега», «Парк Победы», береговую линию на Северной стороны и в Балаклаве.

5 февраля вывезли 0,58 тонны загрязненного мазутом грунта. За все время работ вывезено 645,234 тонны грунта.

6 февраля из-за холода волонтеры к работам не привлекаются. Волнение на море не позволяет вывозить мешки на катере с труднодоступных пляжей. Спасательная служба Севастополя сегодня занимается подготовкой к дальнейшим работам.

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На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 9 птиц.

Организацией волонтерской помощи централизованно занимается штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

Кроме того, работает единый чат волонтеров — официальный чат взаимопомощи в Севастополе.

Присоединиться можно по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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