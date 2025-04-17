6 из 10 компаний Крыма используют системы автоматизации рекрутинга

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители компаний из Крыма.

Сегодня 6 из 10 предприятий и организаций Крыма (59%) используют системы автоматизации подбора персонала. Наиболее популярные из них — это программы на базе «1С» (23%) и «Битрикс24» (13%). 9% автоматизировали процесс подбора с помощью «E-Staff Рекрутер», по 7% — с помощью «Хантфлоу» или программ, специально разработанных для их компаний. 5% работодателей используют «Potok», а 2% — «FriendWork».

Что же касается перехода на кадровый электронный оборот: сегодня КЭДО применяют 58% организаций. 30% работодателей перевели бо́льшую часть кадровых документов в электронный вид, а еще 28% сделали это частично. 38% компаний пока не внедрили КЭДО.

Время проведения: 25 марта — 11 апреля 2025 года

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