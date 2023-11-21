Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 6 из 10 крымчан в новом году ждут повышения зарплаты
актуально в республике
Иллюстрация: hrlider.ru

6 из 10 крымчан в новом году ждут повышения зарплаты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:09 21.11.2023

Крымчане скучают по интересным задачам. Но главные надежды — на рост зарплаты. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, чего ждут от работы горожане в 2024 году. В опросе приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.

58% крымчан в новом году ожидают повышения зарплаты. 39% — стабильной работы компании. По 27% респондентов в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице и решать новые интересные задачи. 25% надеются на взаимопонимание с руководством. Об улучшении условий труда мечтает 22% горожан. 16% ждут пересмотра системы мотивации в 2024 году. 11% хотели бы признания своих заслуг, 8% — снижения нагрузки. 6% мечтают об улучшении взаимоотношений в коллективе. Только 5% признались, что в будущем году ничего не ждут от работы, — отмечают в пресс-службе сервиса.

О повышении зарплаты чаще говорили мужчины (60% против 55% среди женщин). Представители сильного пола также больше рассчитывают на карьерный рост, улучшение условий труда и расширение компенсационного пакета. Женщины же чаще надеются на снижение нагрузки и более лояльное отношение руководства.

Узнайте больше:  В России - Неделя борьбы с антимикробной резистентностью. Осторожно - антибиотики!

Чем старше респонденты, тем больше запросов на снижение нагрузки и стабильную занятость. Чем моложе, тем больше надежд на рост заработка, повышение по службе и улучшение системы мотивации.

Жители Крыма с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще мечтают о стабильности, адекватном руководстве и отзывчивых коллегах. С ростом уровня доходов увеличивается число запросов на повышение зарплаты, улучшение условий труда, расширение компенсационного пакета, карьерный рост и интересные задачи.

Время проведения: 4—20 ноября 2023 года

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: работа в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
работа в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.