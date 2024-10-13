6 из 10 крымчан всегда проверяют срок годности продуктов питания

6 из 10 крымчан тщательно проверяют срок годности продуктов питания. Покупая шампунь или зубную пасту, так поступает только каждый третий. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Большинство крымчан проверяют срок годности различных товаров. 6 из 10 опрошенных всегда смотрят даты производства у продуктов питания, каждый второй (51%) — у лекарств, каждый третий — у средств личной гигиены. Никогда не проверяют срок годности у продуктов только 2%, у медикаментов — 12%, у шампуней — 23%. Приобретая парфюмерно-косметические средства, 51% женщин всегда обращают внимание на период хранения, и только 7% никогда этого не делают, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Женщины в целом более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения. К примеру, мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (16% против 8% соответственно) или средств личной гигиены (33% против 13%).

Крымчане в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров.

Время проведения: 4—9 октября 2024 года

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