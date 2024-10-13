Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 6 из 10 крымчан всегда проверяют срок годности продуктов питания
актуально в республике
6 из 10 крымчан всегда проверяют срок годности продуктов питания
фото: pikist.com

6 из 10 крымчан всегда проверяют срок годности продуктов питания

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:35 13.10.2024

6 из 10 крымчан тщательно проверяют срок годности продуктов питания. Покупая шампунь или зубную пасту, так поступает только каждый третий. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Большинство крымчан проверяют срок годности различных товаров. 6 из 10 опрошенных всегда смотрят даты производства у продуктов питания, каждый второй (51%) — у лекарств, каждый третий — у средств личной гигиены. Никогда не проверяют срок годности у продуктов только 2%, у медикаментов — 12%, у шампуней — 23%. Приобретая парфюмерно-косметические средства, 51% женщин всегда обращают внимание на период хранения, и только 7% никогда этого не делают, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Женщины в целом более придирчивы к срокам годности товаров ограниченного периода хранения. К примеру, мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (16% против 8% соответственно) или средств личной гигиены (33% против 13%).

Узнайте больше:  В Нижнегорском районе Крыма представили итоги реализации нацпроектов

Крымчане в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров.

Время проведения: 4—9 октября 2024 года

Просмотры: 2

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
люди в Крыму

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.