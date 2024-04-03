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фото: pikist.com

6 из 10 крымчан — за ограничения для вождения самокатов и электросамокатов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:41 03.04.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

58% крымчан поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (68 и 49% соответственно). Среди горожан до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше. Среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, респонденты называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Время проведения: 25—28 марта 2024 года

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Какие законодательные ограничения нужны для вождения самокатов и электросамокатов? (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Ограничение скорости
2. Возрастное ограничение 18+
3. Введение обучения по безопасной эксплуатации/теоретический экзамен/наличие удостоверения по типу водительского
4. Запрет движения по тротуарам/пешеходным зонам (движение только по специально оборудованным дорожкам/полосам/за пределами города)
5. Введение/расширение системы штрафов за нарушения ПДД

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