6 из 10 крымчан — за ограничения для вождения самокатов и электросамокатов

В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

58% крымчан поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (68 и 49% соответственно). Среди горожан до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше. Среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, респонденты называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения, — отмечают в пресс-службе сервиса.