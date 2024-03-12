6 из 10 работодателей в Крыму поддерживают запрет на разглашение зарплат

Большинство рекрутеров — за то, чтобы информация о размере заработка была закрытой. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители компаний из Крыма.
Большинство менеджеров по персоналу (59%) поддерживает запрет на разглашение зарплат коллег: «Считаю, что это должно быть тайной». Против — 20%: «Это скрытая дискриминация», — отмечают в пресс-службе сервиса.
25% работодателей утверждают, что в их организации уже действует официальный запрет на разглашении информации о зарплатах. 23% сообщили, что такое нововведение планируется. 32% HR-специалистов заявляют, что в компаниях, где они работают, не будут устанавливать такие ограничения.
Время проведения: 20 февраля — 5 марта 2024 года
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С тегами: работа в Крыму