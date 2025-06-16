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Новости Республики
6 из 10 жителей Крыма хотели бы отдыхать от работы не менее четырех недель подряд
фото: pikist.com

6 из 10 жителей Крыма хотели бы отдыхать от работы не менее четырех недель подряд

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:30 16.06.2025

В преддверии отпускного сезона сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Большинство предпочитает длительный отпуск: лишь 2% называют идеальным срок в 10 дней. 14% уверены, что достаточно двух недель, а 18% выбирают три недели. Однако чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (33%) или даже больше месяца (27%).

Женщины чаще мужчин довольствуются двумя (16%) или тремя неделями (22%), тогда как представители сильной половины чаще выступают за четыре недели (35%) или еще более длительный отпуск (28%).

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Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто восстанавливает силы за две (20%) или три недели (21%), а среди жителей Крыма от 35 до 45 лет — тех, кто выбирает месяц отпуска (35%) или дольше (29%).

Время проведения: 26 мая — 6 июня 2025 года

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