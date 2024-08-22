6 из 10 жителей Крыма против школьной формы советского образца 

Только каждый пятый родитель школьника хотел бы, чтобы их ребёнок носил школьную форму времён императорской России и Советского Союза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения Крыма, в том числе родители школьников.

Депутат Виталий Милонов предложил Министерству просвещения ввести новую школьную форму , взяв за основу форму начала ХХ века и Советского Союза (последняя наследовала традиции дореволюционной гимназической формы). Согласно опросу SuperJob, подобную инициативу поддерживает лишь каждый четвертый житель Крыма (26%). 6 из 10 респондентов (62%) считают, что школьная форма должна разрабатываться в соответствии с современными тенденциями. 12% затруднились с ответом: по их мнению, форма, в первую очередь, должна быть высокого качества и подходить детям, либо её следует отменить совсем, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Мужчины чаще высказываются за форму в историческом стиле (30% против 22% среди женщин). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников советской формы. Идея вернуться к старым швейным лекалам чаще по душе тем, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.

Что же думают родители школьников: только каждый пятый из них (21%) хочет, чтобы ребенок носил школьную одежду в стиле императорской России и СССР. 61% считают, что форма должна разрабатываться с учетом текущих тенденций. Чаще всего против голосуют матери учеников (70%).

Время проведения: 15—20 августа 2024 года

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