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фото: pikist.com

6% крымчан продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:11 17.11.2023

Каждого десятого работающего разозлит решение коллеги взять отпуск в конце декабря. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

6% крымчан планируют продлить январские каникулы: 3% возьмут отпуск в конце декабря, еще 3% — в первые рабочие дни нового года. Мужчины будут продлять каникулы отпусками чаще женщин (8 и 5% соответственно). Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше (10%). Как же трудовые коллективы относятся к тем, кто планирует уйти в отпуск в последние дни уходящего года? У большинства отношение к таким коллегам спокойно-нейтральное (57%). Практически каждый четвертый одобряет их решение (24%). О негативном отношении к идее сослуживцев сходить в отпуск в конце года рассказал каждый десятый. Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, транспортники, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Время проведения: 13—15 ноября 2023 года

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