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6 мая Президент Путин проведет очередное совещание по коронавирусу
Фото: kremlin.ru

6 мая Президент Путин проведет очередное совещание по коронавирусу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:27 04.05.2020

Ожидается, что будут озвучены меры по выходу из режима ограничений.

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации, ― цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, Правительство, Роспотребнадзор, медики вместе с рабочей группой Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики из режимов санитарных ограничений. Старт снятия карантинных мер запланирован на дни, следующие за майскими праздниками.

Кабмин РФ в свою очередь должен представить Президенту доклады о мерах поддержки экономики и населения, а также отчеты о страховании врачей и медперсонала. Вдобавок к этому Правительство сделает доклад о реализации механизмов поддержки граждан, потерявших работу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о снятии карантинных мер в стране можно будет только после 12 мая.

6 мая Президент Путин проведет очередное совещание по коронавирусу

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