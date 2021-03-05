Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | 6 марта в Крыму — штормовое предупреждение

crimeapress_news

реклама в крыму
Штормовое предупреждение: в Крыму снова меняется погода, ожидается сильный ветер

6 марта в Крыму — штормовое предупреждение

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 12:25 05.03.2021

В Крыму ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо — западный ветер 20-25 м/с.

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо — западный ветер 20-25 м/с., — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать меры безопасности:

  • окна домов плотно необходимо закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы;
  • на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
  • избегайте оборвавшихся электрических проводов;
  • не следует находиться вблизи крупных старых деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;
  • если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, недостроенным зданиям;
  • рекомендуется воздержаться от туристических походов, а также выхода в море при сильном ветре и шторме.
  • не бросайте спички и непотушенные сигареты в лесу и на сухостое;
  • не разводите костер в густом лесу, не оставляйте костер без присмотра, и тщательно потушите когда уходите с места стоянки.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните «101» — единый телефон спасения.

6 марта в Крыму - штормовое предупреждение

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.