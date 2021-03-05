6 марта в Крыму — штормовое предупреждение

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо — западный ветер 20-25 м/с., — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.