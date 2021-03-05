6 марта в Крыму — штормовое предупреждение

В Крыму ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо — западный ветер 20-25 м/с.
По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо — западный ветер 20-25 м/с., — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —
МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать меры безопасности:
- окна домов плотно необходимо закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы;
- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
- избегайте оборвавшихся электрических проводов;
- не следует находиться вблизи крупных старых деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;
- если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, недостроенным зданиям;
- рекомендуется воздержаться от туристических походов, а также выхода в море при сильном ветре и шторме.
- не бросайте спички и непотушенные сигареты в лесу и на сухостое;
- не разводите костер в густом лесу, не оставляйте костер без присмотра, и тщательно потушите когда уходите с места стоянки.
В случае чрезвычайных ситуаций звоните «101» — единый телефон спасения.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..