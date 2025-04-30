6 мая в Херсонесе Таврическом презентуют выставку «Далекое эхо Великой войны»

6 мая в 11:00, в преддверии 80-летия Великой Победы, в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» при поддержке

откроется новая выставка «Далекое эхо Великой войны». Экспозиция расскажет о героических страницах истории Херсонесского музея и о подвиге его сотрудников, которые, несмотря на все испытания, сохранили бесценные научные и археологические коллекции.