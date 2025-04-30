Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Херсонес Таврический | 6 мая в Херсонесе Таврическом презентуют выставку «Далекое эхо Великой войны»
Новости Республики
6 мая в Херсонесе Таврическом презентуют выставку «Далекое эхо Великой войны»
иллюстрация: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

6 мая в Херсонесе Таврическом презентуют выставку «Далекое эхо Великой войны»

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 15:47 30.04.2025

6 мая в 11:00, в преддверии 80-летия Великой Победы, в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» при поддержке Министерства культуры России откроется новая выставка «Далекое эхо Великой войны». Экспозиция расскажет о героических страницах истории Херсонесского музея и о подвиге его сотрудников, которые, несмотря на все испытания, сохранили бесценные научные и археологические коллекции.

Новая выставка будет посвящена трагическим событиям, связанным с оккупацией Херсонеса немецкими войсками, и тому, как коллектив музея, под руководством С.Ф. Стржелецкого, А.К. Тахтая, и И.Д. Максименко, делал все возможное для спасения музейных ценностей.

Особым экспонатом выставки станет уникальная находка, обнаруженная в ходе охранных работ на территории Херсонесского городища в 2024 году. Речь идет о «стенке-кладе» – сооружении, сложенном из предметов, которые числились безвозвратно утраченными в годы войны. Эти находки, возвращенные из забвения спустя 80 лет, символизируют торжество справедливости и напоминают о важности сохранения исторического наследия.

На выставке будут представлены предметы, найденные на территории музея и городища, которые свидетельствуют о тяжелых испытаниях, выпавших на долю Херсонеса в годы оккупации. На архивных фотографиях зрители смогут увидеть следы разрушений, а также артефакты, спасенные благодаря самоотверженности сотрудников музея.

Узнайте больше:  Херсонес Таврический переходит на новый режим работы

Далекое эхо Великой войны» – это не только дань памяти героям прошлого, но и напоминание о важности сохранения исторической правды и уважения к подвигу тех, кто защищал нашу Родину. Выставка, основанная на документальных свидетельствах и личных историях, позволяет каждому посетителю «услышать» эхо войны и осознать величие подвига херсонесских героев.

Выставка «Далекое эхо Великой войны» будет работать в малом зале Византийской экспозиции с 6 мая по 20 июля: со вторника по воскресенье – с 09:00 до 19:00, в понедельник – с 09:00 до 13:00.

Стоимость билетов: для взрослых ‒ 100 рублей, для учащихся, студентов от 16 лет и пенсионеров ‒ 50 рублей, для детей до 7 лет бесплатно.

В день открытия выставки, 6 мая, вход бесплатный! Ждем вас в Херсонесе Таврическом! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника. 

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Херсонес таврический

Херсонес таврический
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x