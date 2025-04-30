6 мая в Херсонесе Таврическом презентуют выставку «Далекое эхо Великой войны»

Новая выставка будет посвящена трагическим событиям, связанным с оккупацией Херсонеса немецкими войсками, и тому, как коллектив музея, под руководством С.Ф. Стржелецкого, А.К. Тахтая, и И.Д. Максименко, делал все возможное для спасения музейных ценностей.
Особым экспонатом выставки станет уникальная находка, обнаруженная в ходе охранных работ на территории Херсонесского городища в 2024 году. Речь идет о «стенке-кладе» – сооружении, сложенном из предметов, которые числились безвозвратно утраченными в годы войны. Эти находки, возвращенные из забвения спустя 80 лет, символизируют торжество справедливости и напоминают о важности сохранения исторического наследия.
На выставке будут представлены предметы, найденные на территории музея и городища, которые свидетельствуют о тяжелых испытаниях, выпавших на долю Херсонеса в годы оккупации. На архивных фотографиях зрители смогут увидеть следы разрушений, а также артефакты, спасенные благодаря самоотверженности сотрудников музея.
Далекое эхо Великой войны» – это не только дань памяти героям прошлого, но и напоминание о важности сохранения исторической правды и уважения к подвигу тех, кто защищал нашу Родину. Выставка, основанная на документальных свидетельствах и личных историях, позволяет каждому посетителю «услышать» эхо войны и осознать величие подвига херсонесских героев.
Выставка «Далекое эхо Великой войны» будет работать в малом зале Византийской экспозиции с 6 мая по 20 июля: со вторника по воскресенье – с 09:00 до 19:00, в понедельник – с 09:00 до 13:00.
Стоимость билетов: для взрослых ‒ 100 рублей, для учащихся, студентов от 16 лет и пенсионеров ‒ 50 рублей, для детей до 7 лет бесплатно.
В день открытия выставки, 6 мая, вход бесплатный! Ждем вас в Херсонесе Таврическом! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.
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С тегами: Херсонес таврический