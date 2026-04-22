6 мая в Минюсте Крыма — Единый день бесплатной юридической помощи

В этот день граждане смогут получить квалифицированную юридическую помощь от адвокатов, представителей прокуратуры республики, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, Министерства внутренних дел по Республике Крым, Нотариальной палаты Республики Крым, Государственного юридического бюро Республики Крым и КРО ООО «Ассоциация юристов России».

Консультации охватят широкий спектр вопросов, включая: пенсионное обеспечение и исполнительное производство, меры социальной поддержки для участников специальной военной операции и их семей, инвалидов, пенсионеров, малоимущих граждан и семей с детьми, защиту прав граждан и другие актуальные правовые аспекты.

Для получения дополнительной информации граждане могут позвонить по телефону: +7 (3652) 528-845.

Для консультации потребуется предъявить паспорт гражданина Российской Федерации (или документ, удостоверяющий личность) и соответствующие документы по вашему вопросу.

источник: по информации пресс-службы Министерства юстиции Республики Крым