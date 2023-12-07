6 миллионов, пожалуйста: жители ТСН под Симферополем могут остаться в холода без электричества

В Симферопольском районе жителей ТСН Сад «обрадовали» шокирующей новостью перед самой зимой — у них накопилась задолженность за электричество 6 миллионов рублей. С этой проблемой люди обратились в Народный фронт. Жители боятся, что в итоге они могут остаться без электричества в холода. Руководство СНТ не даёт внятного ответа, как так получилось.

У нас здесь проживают многодетные семьи, много маленьких детей и пенсионеров, все отапливаются на электричестве. Без него нам не выжить. За всё всегда платили вовремя, — делится житель.

Прокуратура по сигналу Народного фронта уже проводит проверку, ресурсная организация тоже отнеслась с пониманием к сложной ситуации. Главное, что удалось избежать катастрофы с отключением, но вот со всем остальным, включая долг, придется разбираться дальше.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму