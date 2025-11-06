6 ноября в Москве открылся Ялтинский международный форум

Глава Республики Крым обратился с приветствием к участникам Ялтинского международного форума, который состоится 6 и 7 ноября в городе Москве. По словам Сергея Аксёнова, мероприятие традиционно объединяет ведущих экспертов, ученых и общественных деятелей из разных стран для обсуждения ключевых событий российской и международной повестки.
Участники форума обмениваются опытом и знаниями, высказывают свои соображения об актуальных вопросах международного сотрудничества, региональной стабильности и необходимых мерах в противостоянии западной агрессии. Только объединив усилия, мы сможем преодолеть геополитические вызовы и заложить фундамент справедливого многополярного мира, – подчеркнул Глава Крыма.
По мнению Сергея Аксёнова, особенно важно, что в мероприятии традиционно принимают участие представители Международной ассоциации друзей Крыма.
Благодаря их усилиям Крым продолжает расширять и укреплять связи с зарубежными партнерами в самых разных сферах, в том числе в экономике, – отмечает Глава республики.
Сергей Аксёнов выразил благодарность информационному агентству ТАСС и его генеральному директору Андрею Кондрашову за поддержку и помощь в организации форума, а также пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и новых успехов.
СПРАВКА. Ялтинский международный форум организуется Советом министров Республики Крым при участии Постоянного представительства Республики Крым при Президенте Российской Федерации. В рамках форума запланированы: X Международная конференция «Крым в современном международном контексте. Российский статус Крыма как индикатор изменений в мировой политике», заседание Международной ассоциации друзей Крыма, сессия «Экономическое партнерство Республики Крым и Республики Беларусь. Крым – южные морские ворота Союзного государства».
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
