6 ноября в Москве открылся Ялтинский международный форум

Сергей Аксёнов выразил благодарность информационному агентству ТАСС и его генеральному директору Андрею Кондрашову за поддержку и помощь в организации форума, а также пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и новых успехов.

СПРАВКА. Ялтинский международный форум организуется Советом министров Республики Крым при участии Постоянного представительства Республики Крым при Президенте Российской Федерации. В рамках форума запланированы: X Международная конференция «Крым в современном международном контексте. Российский статус Крыма как индикатор изменений в мировой политике», заседание Международной ассоциации друзей Крыма, сессия «Экономическое партнерство Республики Крым и Республики Беларусь. Крым – южные морские ворота Союзного государства».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым