Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 60% крымчан считают кредиты долговой ямой
Новости Республики
60% крымчан считают кредиты долговой ямой
фото: pxhere.com

60% крымчан считают кредиты долговой ямой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:44 28.02.2025

Положительного мнения о кредитах чаще придерживаются те, кто ими пользуется. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

За последние 6 месяцев кредитами воспользовался каждый третий житель Крыма (33%), причем этот финансовый инструмент более популярен у мужчин, чем у женщин (35% против 30% соответственно).

Чаще тех, кто моложе и тех, кто старше, берут в долг у банков жители Крыма в возрасте от 35 до 45 лет (38% из них кредитовались в последние полгода).

60% жителей Крыма считают, что кредит — это ни что иное, как прямая дорога в долговую яму. По мнению 15% респондентов — это полезный финансовый инструмент и прекрасная возможность приобрести желаемое: «Нужно с головой брать кредиты, понимая всю ответственность. Лучше с ними, чем без них». Чаще такого мнения придерживаются женщины, чем мужчины (16% против 14% соответственно). Положительное мнение о кредитах чаще высказывают те, кто ими пользовался (31% против 9%).

Узнайте больше:  22% молодежи Южного ФО готовы к переезду ради работы

Время проведения: 10—26 февраля 2025 года

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Россия

Крым и Россия
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x