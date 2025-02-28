60% крымчан считают кредиты долговой ямой

Положительного мнения о кредитах чаще придерживаются те, кто ими пользуется. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

За последние 6 месяцев кредитами воспользовался каждый третий житель Крыма (33%), причем этот финансовый инструмент более популярен у мужчин, чем у женщин (35% против 30% соответственно).

Чаще тех, кто моложе и тех, кто старше, берут в долг у банков жители Крыма в возрасте от 35 до 45 лет (38% из них кредитовались в последние полгода).

60% жителей Крыма считают, что кредит — это ни что иное, как прямая дорога в долговую яму. По мнению 15% респондентов — это полезный финансовый инструмент и прекрасная возможность приобрести желаемое: «Нужно с головой брать кредиты, понимая всю ответственность. Лучше с ними, чем без них». Чаще такого мнения придерживаются женщины, чем мужчины (16% против 14% соответственно). Положительное мнение о кредитах чаще высказывают те, кто ими пользовался (31% против 9%).

Время проведения: 10—26 февраля 2025 года

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