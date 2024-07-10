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фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

60 раз (!) с начала июля в Крыму тушили возгорание сухой растительности

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 10.07.2024

Так, только за прошедшие сутки сотрудники чрезвычайного ведомства 6 раз привлекались для ликвидации возгораний сухой растительности.

2 возгорания сухой травы в Черноморском районе было ликвидировано огнеборцами ПЧ с. Кировское и ОП с. Межводное на площади 600 кв.м., личным составом ПЧ с. Оленевка — на площади 25 кв.м. Силами сотрудников ПЧ с. Доброе и с. Новоандреевка в Симферопольском районе ликвидированы возгорания сухой травы на открытых территориях на площадях 300 и 50 кв.м. Огнеборцы ПЧ пгт. Куйбышево и с. Вилино выезжали тушение пожара в с. Аромат и с. Отрадное Бахчисарайского района. Площади возгораний составили 100 и 60 кв.м., — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

МЧС Республики Крым обращает внимание граждан: с 17 апреля 2024 года приказом МЧС РК на территории полуострова введен особый противопожарный режим.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Какие штрафы предусмотрены для нарушителей требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, смотри по ссылке.

МЧС Республики Крым напоминает, что неконтролируемое горение сухой растительности может привести к печальным последствиям:

  • Возгорание может перерасти в крупный пожар, распространиться на лесной массив;
  • Огонь несёт угрозу домам, объектам инфраструктуры, сельхозугодьям и т. д.
  • Зола не проникает в почву, оставаясь на поверхности или смываясь дождём в реки и водоёмы;
  • Огонь повреждает молодые побеги травы, уничтожает почки и семена растений;
  • Гибнут полезные микроорганизмы, насекомые, черви, мелкие млекопитающие, гнездовья и кладки птиц;
  • Пламя уничтожает молодую древесную поросль;
  • Воздух загрязняется углеводородами, золой, углекислым и угарным газами.

    Во избежание этого, необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности: 

  • у каждого жилого строения установите ёмкость с водой и огнетушитель;
  • скосите сухую прошлогоднюю растительность на территории своего участка и вблизи него;
  • не оставляйте на открытых площадках вблизи строений емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями горючими газами;
  • в случае расположения земельного участка вблизи лесного массива обеспечить работы по созданию противопожарных минерализованных полос;
  • не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112»!

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