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600 кв. метров за раз: в Крыму горит сухая трава

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:16 07.03.2024

На оперативный пульт ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым поступила информация о возгорании сухой растительности в районе пгт. Багерово Ленинского района.

К месту происшествия была направлена дежурная смена ПЧ пгт. Багерово ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 4-х чел. и 1 ед. техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК. По прибытии стало известно, что за пределами населенного пункта на открытой территории горит сухая трава и кустарник. Крымские огнеборцы проложили рукавные линии и оперативно ликвидировали возгорание. Площадь составила 600 квадратных метров. Ликвидация осложнялась сильным, порывистым ветром. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — озвучили детали происшествия в пресс-служба МЧС России в Крыму. 

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

  • разведение открытого огня запрещено!
  • не производите бесконтрольное сжигание мусора;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • не бросайте горящие спички и окурки;
  • не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла;
  • если вы обнаружили начинающиеся возгорание, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем сотрудников чрезвычайного ведомства.
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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112».

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