600 кв. метров за раз: в Крыму горит сухая трава

На оперативный пульт ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым поступила информация о возгорании сухой растительности в районе пгт. Багерово Ленинского района.

К месту происшествия была направлена дежурная смена ПЧ пгт. Багерово ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 4-х чел. и 1 ед. техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК. По прибытии стало известно, что за пределами населенного пункта на открытой территории горит сухая трава и кустарник. Крымские огнеборцы проложили рукавные линии и оперативно ликвидировали возгорание. Площадь составила 600 квадратных метров. Ликвидация осложнялась сильным, порывистым ветром. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — озвучили детали происшествия в пресс-служба МЧС России в Крыму.