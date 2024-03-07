600 кв. метров за раз: в Крыму горит сухая трава

На оперативный пульт ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым поступила информация о возгорании сухой растительности в районе пгт. Багерово Ленинского района.
К месту происшествия была направлена дежурная смена ПЧ пгт. Багерово ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 4-х чел. и 1 ед. техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК. По прибытии стало известно, что за пределами населенного пункта на открытой территории горит сухая трава и кустарник. Крымские огнеборцы проложили рукавные линии и оперативно ликвидировали возгорание. Площадь составила 600 квадратных метров. Ликвидация осложнялась сильным, порывистым ветром. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — озвучили детали происшествия в пресс-служба МЧС России в Крыму.
МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:
- разведение открытого огня запрещено!
- не производите бесконтрольное сжигание мусора;
- во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
- не бросайте горящие спички и окурки;
- не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла;
- если вы обнаружили начинающиеся возгорание, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем сотрудников чрезвычайного ведомства.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112».
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С тегами: МЧС России в Крыму