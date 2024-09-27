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61 миллион туристов отдохнули в Крыму за десять лет
фото: pikist.com

61 миллион туристов отдохнули в Крыму за десять лет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:11 27.09.2024

Главы Республики Крым Сергей Аксёнов в связи со Всемирным днем туризма отметил, что 61 миллион туристов за 10 лет в составе России — это больше, чем население Италии или ЮАР.

Еще около 4,6 миллиона посетило наш регион с 1 января по 1 сентября текущего года – плюс еще одна небольшая страна. Уместно напомнить эти цифры сегодня, во Всемирный день туризма.

Крым обладает колоссальным туристическим потенциалом. Это и море, солнце, уникальная природа, и тысячи исторических и культурных достопримечательностей разных эпох и народов, и, конечно, традиционное крымское гостеприимство.

Несмотря на все сложности, продолжается модернизация туристической инфраструктуры, реализуются крупные инвестиционные проекты. Особое внимание уделяется государственной поддержке отрасли.

Будем продолжать работу. Нет никаких сомнений, что после выполнения всех целей СВО Крым установит новые туристические рекорды, – отметил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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