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61% жителей Крыма считают высшее образование престижным
фото: pikist.com

61% жителей Крыма считают высшее образование престижным

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:27 15.05.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

6 из 10 жителей Крыма (61%) полагают, что иметь высшее образование — престижно. Женщины соглашаются с этим чаще мужчин (70% против 53% соответственно). Чем старше жители Крыма, тем выше для них ценность диплома вуза: среди респондентов старше 45 лет 71% верят в его престиж, тогда как среди молодежи до 35 лет — лишь каждый второй (53%.) Те, чей доход более 100 тысяч рублей, считают, что высшее образование престижно, чаще горожан, зарабатывающих меньше (70%). Но больше всего сторонников этой точки зрения — среди обладателей дипломов вузов (74% против 41% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).

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Что же жители Крыма считают «хорошим образованием»? 6 из 10 участников опроса видят его в формировании профессиональных компетенций, 30% — в умении самостоятельно приобретать знания на протяжении жизни, для 9% залогом качественного образования является обучение в престижном вузе.

Время проведения: 4-12 мая 2025 года

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