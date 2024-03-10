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Фото: monm.rk.gov.ru

62% крымчан считают, что ЕГЭ нужно отменить

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:39 10.03.2024

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

62% крымчан отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 16% опрошенных. Противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет (76%). Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет (23%), — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Среди родителей 10- и 11-классников 73% хотят отмены ЕГЭ. О преимуществах единого государственного экзамена говорит лишь каждый шестой (17%).

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Учителя критикуют ЕГЭ реже – за отмену высказались 56% респондентов.

Время проведения: 27 февраля — 6 марта 2024 года

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