62% крымчан считают, что ЕГЭ нужно отменить

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.
62% крымчан отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 16% опрошенных. Противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет (76%). Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет (23%), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Среди родителей 10- и 11-классников 73% хотят отмены ЕГЭ. О преимуществах единого государственного экзамена говорит лишь каждый шестой (17%).
Учителя критикуют ЕГЭ реже – за отмену высказались 56% респондентов.
Время проведения: 27 февраля — 6 марта 2024 года
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: образование в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: образование в Крыму