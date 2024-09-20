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62-летний житель Энергодара осужден за шпионаж

62-летний житель Энергодара осужден за шпионаж

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:56 20.09.2024

Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего гражданина Украины Сергея Спартесного. Установлено, что в мае 2023 года Спартесный, проживающий в Энергодаре, собирал сведения о марках и государственных регистрационных знаках автомобилей, используемых работниками российских правоохранительных органов. Данные он передавал сотруднику службы безопасности Украины. Эта информация могла быть использована для нанесения ВСУ огневых ударов.

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Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Спартесного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.

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