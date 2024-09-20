62-летний житель Энергодара осужден за шпионаж

Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего гражданина Украины Сергея Спартесного. Установлено, что в мае 2023 года Спартесный, проживающий в Энергодаре, собирал сведения о марках и государственных регистрационных знаках автомобилей, используемых работниками российских правоохранительных органов. Данные он передавал сотруднику службы безопасности Украины. Эта информация могла быть использована для нанесения ВСУ огневых ударов.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Спартесного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Республики Крым.
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С тегами: прокуратура Крыма