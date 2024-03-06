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63% крымчан поддерживают законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:28 06.03.2024

Работающих родителей в семьях с тремя и более детьми могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц: законопроект внесен на обсуждение в Госдуму. 6 из 10 экономически активных респондентов поддерживают эту инициативу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие граждане из Крыма.

63% крымчан поддерживают идею об отмене НДФЛ для работающих родителей многодетных семей. Мужчины одобряют законопроект чаще женщин (66 и 59% соответственно). Респонденты от 35 до 44 лет — чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Уровень поддержки идеи растет с увеличением доходов опрошенных: 53% среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 68% среди граждан, зарабатывающих более 100 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Реже других об одобрении законопроекта говорили бездетные респонденты (53%), чаще всего — родители многодетных семей (90%).

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Время проведения: 27—29 февраля 2024 года

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