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Фото: rk.gov.ru

64% крымчан поддерживают повышение МРОТ до 30 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:59 07.05.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

64% крымчан поддержали инициативу Госдумы по увеличению МРОТ до 30 тысяч рублей: «Инфляция высокая в России». 26% заявили, что МРОТ следует увеличить еще больше: «До 45—50 тысяч рублей, учитывая питание, одежду, бытовые вещи, медобслуживание и коммунальные оплаты за жилье». И только 3% опрошенных — за то, чтобы оставить минимальную зарплату на текущем уровне: «Вслед за увеличением МРОТ все остальные цены также поднимаются, смысла ноль»; «Нужно понижать цену потребительской корзины». Женщины активнее мужчин поддерживают инициативу парламентариев о повышении МРОТ (70 и 58% соответственно). Чем моложе респонденты, тем чаще они высказываются в пользу повышения МРОТ: 60% — среди респондентов старше 45 лет, 73% — среди опрошенных моложе 34 лет, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

За увеличение федерального МРОТ выше суммы, предлагаемой парламентариями, чаще всего высказывались горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей (35%). В целом по стране среди тех, кто не согласен с размером прибавки к МРОТ, каждый второй предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда до 50—60 тысяч рублей в месяц.

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Время проведения: 1—6 мая 2024 года

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