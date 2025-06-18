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64% работающих жителей Крыма положительно воспринимают инициативы коллег
иллюстрация: pikist.com

64% работающих жителей Крыма положительно воспринимают инициативы коллег

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 18.06.2025

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

64% жителей Крыма положительно относятся к инициативам коллег, 30% — нейтрально, и лишь 5% — отрицательно.

Отношение руководства к инициативам сотрудников каждый второй опрошенный оценивает как позитивное, 26% — как спокойное, и только 9% — как негативное. Трудовой коллектив в целом, по мнению 42% респондентов, также чаще поддерживает новые идеи, нейтральную реакцию отмечают 30%, а неприязнь — 15%.

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Женщины в целом более лояльны к инициативам, чем мужчины, и чаще уверены в поддержке новых идей со стороны руководства и коллектива.

Более открыты к новым предложениям со стороны сослуживцев респонденты от 35 до 45 лет.

Жители Крыма с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц поддерживают инициативных коллег чаще тех, кто получает меньше.

Время проведения: 13 мая — 4 июня 2025 года

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