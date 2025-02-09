64% жителей Крыма — за сухой закон для лиц моложе 21 года

2 из 3 жителей Крыма одобряют предложение Следственного комитета РФ о запрете продажи алкоголя людям в возрасте до 21 года. В опросе сервиса Superjob приняли участие экономически активные жители Крыма в возрасте от 21 года.
Следственный комитет предлагает запретить продажу алкоголя людям в возрасте до 21 года. Ранее подобное предложение исходило от Минздрава.
Практически 2 из 3 жителей Крыма (64%) одобряют инициативу, каждый пятый (19%) — против запрета, 17% — пока не определились.
7 из 10 горожан, не употребляющих алкоголь, и 60% из тех, кто не отказывает себе в спиртном, поддерживают предложение.
Горожане в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, согласны с предложением СК РФ (72%).
Бо́льшую поддержку инициатива получила у женщин (68% против 60% — у мужчин). Несогласные с запретом недоумевают: «В армию — с 18, а алкоголь — с 21?!» Опасаются жители Крыма и нелегальных схем: «Следует ожидать расцвета самогоноварения и контрафактных продаж из-под полы».
Время проведения: 5—7 февраля 2025 года
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