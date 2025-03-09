67% крымчан считают себя сторонниками ЗОЖ

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

67% жителей Крыма считают себя приверженцами здорового образа жизни: 15% полностью уверены в этом, а 52% склоняются к такой точке зрения. 33% респондентов признались, что не ведут здоровый образ жизни: 7% честно признались, что максимально далеки от этого, а ещё 26% сообщили, что их образ жизни скорее не соответствует принципам ЗОЖ.

Среди мужчин 13% уверенно причисляют себя к сторонникам здорового образа жизни, а среди женщин — 17%. Среди жителей Крыма старше 45 лет 18% опрошенных назвали себя приверженцами ЗОЖ, а среди горожан до 35 лет — только 15%. Среди жителей Крыма с доходом от 100 тысяч рублей в месяц сторонников здорового образа жизни — 18%.

Что же входит в понятие «здоровый образ жизни», по мнению жителей Крыма? 59% участников опроса считают, что здоровый образ жизни включает в себя прежде всего физическую активность, занятия спортом и зарядку. 47% полагают, что питание — ключевой элемент ЗОЖ. 40% респондентов подчеркнули важность отказа от вредных привычек. Кроме того, были упомянуты такие аспекты здорового образа жизни, как соблюдение режима дня (21%) и позитивный настрой (9%).

Время проведения: 1—6 марта 2025 года

голоса Оцените материал

Просмотры: 5