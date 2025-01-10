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68% жителей Крыма — за полный запрет продажи вейпов
иллюстрация: pxhere.com

68% жителей Крыма — за полный запрет продажи вейпов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:12 10.01.2025

68% жителей Крыма поддерживают полный запрет продажи вейпов на территории России. В опросе сервиса Superjob приняли участие экономически активные горожане из Крыма.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по здоровью проект о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для них. За полный запрет реализации вейпов в России выступают 68% экономически активных горожан.

Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (75 и 62% соответственно). За полный отказ от продажи электронных сигарет 76% жителей Крыма в возрасте от 35 до 44 лет, к примеру, среди более молодых горожан поддерживают предложение спикера Госдумы только 58%. Чем выше доход, тем чаще жители Крыма соглашаются с инициативой.

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Сторонниками запрета реализации вэйпов чаще являются некурящие респонденты (71%). Среди курящих обычные сигареты большинство также высказывается в пользу запрета (67%). Ожидаемо, что реже всего эту инициативу поддерживают курильщики электронных сигарет (14%).

Время проведения: 26 декабря 2024 — 9 января 2025 года

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