7 декабря в Крыму было «почти лето», а Симферополь побил температурный рекорд

Сегодня в Крыму было аномально (для декабря) тепло. Как уверяют синоптики Крымского гидрометцентра, в Симферополе был побит температурный рекорд 1916 года (повторенный в 2008 году) – 19,4 градусов тепла.

Температура воздуха в Симферополе – плюс 21,4 градуса. Последний раз максимум был зафиксирован в 2008 году – 19,4 градуса. Перекрыт абсолютный максимум за большой период наблюдений с 1916 года, – рассказали в гидрометцентре.

Отмечается, что в целом погода начала декабря в Крыму – теплее обычного. Например, средняя суточная температура воздуха 6 декабря в Симферополе составила +10 С, что на 7,3 градуса выше средней многолетней. Но «глоток лета» скоро закончится. Похолодание ожидается в ближайшее время.

Завтра уже холодный фронт, такого максимума не будет. Днем завтра в Симферополе ожидается +13 градусов, послезавтра – плюс 7, – уточнила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии «Крыминформу» .

Интересно, что самая низкая температура в эти дни (-16,8 С) была зафиксирована в 1941 году.

Еще о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ .