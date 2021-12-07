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7 декабря в Крыму было «почти лето», а Симферополь побил температурный рекорд
Фото: pxhere.com

7 декабря в Крыму было «почти лето», а Симферополь побил температурный рекорд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 07.12.2021

Сегодня в Крыму было аномально (для декабря) тепло. Как уверяют синоптики Крымского гидрометцентра, в Симферополе был побит температурный рекорд 1916 года (повторенный в 2008 году) – 19,4 градусов тепла.

Температура воздуха в Симферополе – плюс 21,4 градуса. Последний раз максимум был зафиксирован в 2008 году – 19,4 градуса. Перекрыт абсолютный максимум за большой период наблюдений с 1916 года, – рассказали в гидрометцентре.

Отмечается, что в целом погода начала декабря в Крыму – теплее обычного. Например, средняя суточная температура воздуха 6 декабря в Симферополе составила +10 С, что на 7,3 градуса выше средней многолетней. Но «глоток лета» скоро закончится. Похолодание ожидается в ближайшее время.

Завтра уже холодный фронт, такого максимума не будет. Днем завтра в Симферополе ожидается +13 градусов, послезавтра – плюс 7, – уточнила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии «Крыминформу».

Интересно, что самая низкая температура в эти дни (-16,8 С) была зафиксирована в 1941 году.

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7 декабря в Крыму было «почти лето», а Симферополь побил температурный рекорд

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