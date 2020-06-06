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7 июня - 50 лет памятнику евпаторийскому десанту. Мы сохранили ваше знамя!

7 июня —  50 лет памятнику евпаторийскому десанту. Мы сохранили ваше знамя!

Опубликовал: КрымPRESS в История Крыма 12:23 06.06.2020

Суровой зимой 1942 года с целью отвлечения  фашистов от истекающих кровью Севастополя и  Керчи был предпринят морской десант у берегов Евпатории.

В этот раз природа, увы, оказалась не на нашей стороне. Разбушевавшееся море спутало все карты. Ожидаемая помощь  не смогла прийти вовремя. И десант погиб. В качестве мести фашисты расстреляли  тогда  более тысячи  мирных  евпаторийцев – еще один пример  звериной жестокости захватчиков.  Осмысливая эти факты, поражаешься, как, одержав победу,  мы, не разорвали захватчиков на части. Суметь сдержать в себе праведный гнев  — это еще один образец  беспримерного мужества нашего народа. Не менее удивительный, чем героизм на поле брани, — отмечает фотограф, руководитель Руководитель народного фотоклуба «Надежда» в  МБУК «Евпаторийский Центр культуры и досуга» Юрий Теслев.

В память о тех трагических событиях  в годовщину 25-летия со дня Победы был установлен памятник   евпаторийскому десанту. 7 июня ему исполняется  ровно полвека.

7 июня - 50 лет памятнику евпаторийскому десанту. Мы сохранили ваше знамя! 7 июня - 50 лет памятнику евпаторийскому десанту. Мы сохранили ваше знамя! 7 июня - 50 лет памятнику евпаторийскому десанту. Мы сохранили ваше знамя!

Весьма интересна история создания памятника, — говорит Юрий Теслев. — Желание увековечить подвиг моряков у евпаторийцев было огромное, но город не располагал  средствами для создания  достойного мемориала. Узнав об интересном замысле евпаторийцев, творческой идеей загорелся талантливый московский скульптор Николай Брацун и сразу же выдал идею памятника, посвященного евпаторийским десантникам. По его замыслу отважные моряки высаживаются на родной берег, как бы застыв в прыжке с палубы доставившего их  тральщика.

Эскизный вариант памятника произвел впечатление на комиссию художественного фонда при Министерстве культуры СССР.  Но до реализации  замысла было еще далеко.

О том, сколько пришлось преодолеть препятствий, прежде чем памятник был установлен, подробно рассказывается в книге бывшего первого секретаря горкома партии Евпатории Валентина Петунова.  По его словам, главная проблема состояла в выделении для сооружения памятника полутора тонн остродефицитной листовой меди.  В период плановой экономики без общесоюзного наряда это казалось совершенно немыслимым,  и Мытищинский завод-изготовитель не имел права расходовать стратегическое сырье на изготовление памятника, не числившегося в государственном плане.

Вопрос решился на самом высоком уровне. Член Политбюро ЦК КПСС, министр культуры СССР знаменитая Екатерина Фурцева высоко оценила проект памятника, увидела его значение в деле воспитания подрастающего поколения. И не ошиблась. Памятник стал одной из главных достопримечательностей города, здесь принимают присягу юнармейцы, сюда приезжают молодожены, чтобы отдать дань памяти молодым  парням, так и не сумевшим создать собственные семьи.

И все же, наиболее трогательной была картина, когда после  победы в Крымской Весне, сюда,  к застывшим навеки бронзовым героям, прикатила колонна  мотоциклистов с  огромным российским флагом. Они развернули трехцветное полотнище перед десантниками, как бы говоря: «Посмотрите, мы сохранили   ваше святое знамя. Фашизм не прошел!» Поразительно, но практически никто из участников героического десанта не был удостоен правительственной награды. Так, увы, случается в жизни, — констатирует Юрий Теслев.

Историческая справедливость заключается в том, что  все они получили  общую награду в виде выдающегося монумента,  являющегося  по мнению многих специалистов   самым эмоциональным среди всех памятников, посвященных священной войне  нашего народа. Подвиг  матросов  вдохновил  Владимира Высоцкого на создание шедевра – песни «Черные бушлаты».

Этот памятник был и  лучшим творением скульптора Николая Брацуна. К сожалению, о жизни талантливого художника почти ничего не известно, кроме того, что он практически сразу после совершения главного дела своей жизни — открытия памятника — трагически погиб в Москве на Крымском мосту. Водитель такси, на котором он ехал, уснул за рулем и врезался в фонарный столб, — озвучивает трагические моменты, связанные с памятником евпаторийскому десанту, Юрий Теслев.

7 июня - 50 лет памятнику евпаторийскому десанту. Мы сохранили ваше знамя! 7 июня - 50 лет памятнику евпаторийскому десанту. Мы сохранили ваше знамя! 7 июня - 50 лет памятнику евпаторийскому десанту. Мы сохранили ваше знамя!

фото: Юрий Теслев

7 июня -  50 лет памятнику евпаторийскому десанту. Мы сохранили ваше знамя!

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