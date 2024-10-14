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7 из 10 крымчан уже планируют отпуска 2025 года
фото: pikist.com

7 из 10 крымчан уже планируют отпуска 2025 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:10 14.10.2024

Каждый второй крымчанин в 2025 году планирует брать отпуск летом, каждый десятый — весной. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Крыма, имеющие постоянную работу.

Большинство крымчан, а именно 73%, уже составили планы на отпуск в 2025 году. Каждый второй собирается брать отпуск летом, каждый десятый — весной, 8% — осенью, а 5% — зимой. 10% горожан не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров. Женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (52 и 46% соответственно) и весной (14 и 8%). 14% мужчин не имеют конкретных пожеланий по дате отпуска и предпочитают следовать установленному графику, в то время как среди женщин таких меньше — 6%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Респонденты в возрасте до 34 лет и крымчане от 35 до 44 лет чаще планируют летний отпуск (55 и 50% соответственно против 44% среди респондентов старше 45 лет).

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Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, делились планами на весенний отдых (13%). Респонденты с зарплатой свыше 100 тысяч рублей чаще других выбирают отдых в зимнее время (8%).

Время проведения: 4—8 октября 2024 года

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