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7 января – сегодня Рождество Христово
иллюстрация: geralt (pixabay.com)

7 января – сегодня Рождество Христово

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:58 06.01.2021

7 января верующие отмечают большой церковный праздник – Рождество Христово и вспоминают величайшее чудо – рождение Иисуса Христа, Сына Божьего. В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, люди собираются вместе за праздничным столом. И чем бы ни заняты были люди в праздник Рождества Христова, каждый в память о том, как отказали жители Вифлеема Богоматери в ночлеге и ужине, ставил на окошко зажженную свечу, словно приглашал Господа и Богородицу в гости.

7 января – Рождество Христово

Ещё на Рождество наши предки жгли костры, полагая, что усопшие родители могут возле них обогреться и что от этого огня летом непременно пшеница уродится. Спутывали ножки столов, «привязывая» скотину ко двору. Кормили овец первым испеченным на 7 января блином, чтобы в новом году они здоровыми были. А курам в этот день даже зерна не давали, дабы они летом огородов не копали. Хозяин в рождественскую ночь со двора старался не уходить для того, чтобы ненароком «не вынести из избы достатка и благополучия». А первого пришедшего с поздравлениями гостя принято было на меховой тулуп сажать в надежде на большой приплод ягнят.

Кроме того, в разговенье, в первое рождественское утро нельзя было пить за завтраком воду — иначе летом на сенокосе от жажды иссохнешь. Не принято было в этот день заниматься «гнутой работой», то есть мастерить обручей, полозьев, хомутов, чтобы скотина без приплода не осталась. А в надежде на урожайный год все, как один, встречали праздник в новых платьях. Что же касается «природных» примет, то их на 7 января было множество, причем все только хорошее предсказывали. Выпавший на праздник снег — большие хлеба ворожил, звездное небо — горох сулило, иней — богатый урожай садовых плодов предсказывал, метель пчелиных старателей радовала, а гладкие дороги густую гречиху обещали.

Приметы дня на 7 января:

  • Если на Рождество оттепель, значит, нужно ждать теплую и раннюю весну.
  • Если на Рождество, 7 января, ударяют морозы, то так же холодно будет и на Крещение. Может даже начаться сильная метель.
  • Если Рождество выпадает на пятницу, значит, зима в этом году будет длинной, а лето, напротив, коротким.
  • Если Рождество выпадает на воскресенье, жди удачу во всех делах Человек, родившийся в Рождество, будет счастливым.
  • В качестве талисмана ему рекомендуют носить яшму.
  • Если в Рождество кошка стенки дерет, значит, совсем скоро погода испортится.
  • Если же кошка скрутилась в клубок, нужно ждать сильных морозов.
  • Высокие сугробы 7 января предвещают благополучный год.
  • Оттепель в день Рождества Христова предвещает раннюю и теплую весну.
  • Ясная луна на небе – жди сильных морозов.
  • Хорошая погода на Фелицату, в соответствии с приметами, предвещает богатый урожай.
  • Известно, что, какой является погода после Рождества Христова, таким и будет весь период после Петрова Дня (12 июля).
  • Если хозяйка в этот день разбила посуду либо что-то разлила, это к ссоре.
  • Нельзя выносить ссор из избы до самого Старого Нового года – считается, что это к несчастью.
  • Сыграть свадьбу 7 января – к счастью в браке.
  • Если на улице разыгралась метель – быть ранней весне.
  • Нельзя употреблять спиртное в Рождество – пропьешь весь летний урожай.
  • По примете 7 января, глава семьи в этот день должен оставаться дома – чтобы стадо не потерялось.
  • Если в Рождество, глядя на небо, помолиться и загадать желание, оно обязательно сбудется.
  • Если Рождество выпадает на новолуние – это сулит неурожай. Звездное небо, напротив, обещает хороший урожай бобовых культур.
  • В этот день нельзя ходить на рыбалку и в лес, чтобы не тревожить водяных, русалок и леших, отмечающих праздник.
  • Нельзя 7 января ругаться, работать, переезжать на новое место, резать скот и думать о чем-то плохом.

Именины сегодня отмечают: Кристина, Мария, Григорий.

А ещё 7 января празднуют:

  • День богини Сехмет — Египет
  • Праздник семи трав (Дзиндзицу) — Япония
  • День национального флага (День триколора) — Италия
  • День поминовения усопших (Мерелоц) — Армения
  • Праздник пионеров — Либерия
  • День темпуры (National Tempura Day) — США
  • День победы над геноцидом — Камбоджа
  • Именины у Виталия• Православное Рождество Христово
  • День победы над Наполеоном Бонапартом
  • Международный день программистов (International Programmers Day)
  • День распутывания лыжных следов
  • Международный день глупой походки (International Silly Walk Day)

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

О праздниках больше — здесь.

7 января – сегодня Рождество Христово

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