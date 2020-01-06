7 января в Евпатории крымские «моржи» устроят Рождественский заплыв

7 января в Евпатории состоится ежегодный традиционный зимний праздник любителей зимнего плавания и оздоровительной физкультуры «Рождественский заплыв в ледяной купели». Как сообщили в администрации города, старт заплыва будет дан в 12:30 (а пляже, возле скульптуры Геракла). Ну а время и место сбора «моржей» — 11:00, Театральная площадь.

В программе мероприятия: костюмированное шествие, торжественное открытие (площадка возле скульптуры «Отдыхающий Геракл»), выступление морского царя «Нептуна»,музыкальная разминка, массовый заплыв любителей зимнего плавания. Приглашаются все желающие жители и гости города Евпатории и Республики Крым. При себе обязательно иметь бодрое самочувствие и праздничное настроение, — рассказали в евпаторийском управлении по делам семьи, молодежи и спорта.