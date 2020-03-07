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7 марта в Севастополе - чемпионат и первенство по пауэрлифтингу
фото: ВК, Федерация Пауэрлифтинга Севастополя

7 марта в Севастополе — чемпионат и первенство по пауэрлифтингу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 8:00 07.03.2020

7 марта в Севастополе чемпионат и первенство города по пауэрлифтингу состоятся на базе спортивной школы олимпийского резерва № 2 (ул. Надежды Островской, д. 19).

Взрослые спортсмены будут соревноваться в жиме лежа и классическом жиме лежа, юноши, девушки, юниоры и юниорки – в жиме и классическом жиме. Также будут определены победители в командном зачете. Ожидается, что всего в соревнованиях примут участие около 80 спортсменов, — сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Программа соревнований

  • 8.00 – 9.30 – взвешивание женщин, жим, жим классический, все весовые категории
  • 10.00 – 11.30 – выступления женщин, жим, жим классический, все весовые категории
  • 11.00 – 12.30 – взвешивание мужчин, жим, все весовые категории
  • 12.00 – торжественное открытие соревнований, награждение первого потока
  • 12.30 – 13.30 – выступления мужчин, жим, все весовые категории
  • 14.00 – награждение второго потока: мужчины, жим, все весовые категории
  • 12.30 – 14.00 – взвешивание мужчин, жим классический весовые категории 59, 66, 74, 83 кг
  • 14.30 – 16.00 – выступления мужчин, жим классический весовые категории 59, 66, 74, 83 кг
  • 14.30 – 16.00 – взвешивание мужчин, жим классический весовые категории 93, 105, 120, +120 кг
  • 16.30 – 18.00 – выступления мужчин, жим классический, весовые категории 93, 105, 120, +120 кг
  • 18.30 – награждение третьего и четвертого потоков, подведение итогов командного и абсолютного личного первенства, торжественное закрытие соревнований

7 марта в Севастополе - чемпионат и первенство по пауэрлифтингу

7 марта в Севастополе - чемпионат и первенство по пауэрлифтингу

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