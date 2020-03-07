7 марта в Севастополе — чемпионат и первенство по пауэрлифтингу

7 марта в Севастополе чемпионат и первенство города по пауэрлифтингу состоятся на базе спортивной школы олимпийского резерва № 2 (ул. Надежды Островской, д. 19).

Взрослые спортсмены будут соревноваться в жиме лежа и классическом жиме лежа, юноши, девушки, юниоры и юниорки – в жиме и классическом жиме. Также будут определены победители в командном зачете. Ожидается, что всего в соревнованиях примут участие около 80 спортсменов, — сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.