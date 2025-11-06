7 ноября Землю накроет магнитная буря. Самая сильная в этом году — эксперты

Земле предстоит пережить сильнейшую геомагнитную бурю года. По прогнозам ученых, она станет одной из самых мощных за последние несколько лет и произойдет в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщают сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В четверг в лаборатории сообщали, что согласно прогнозам, до полудня четверга штормить будет сильно — ожидаются бури уровня G3, затем, вплоть до полуночи, сохранится длительный период геомагнитных возмущений с периодическими магнитными бурями слабого и среднего уровня. При этом графики показывают, что пик возмущения придется как раз на пятницу, 7 ноября.
Земле в пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров, — говорится в сообщении.
Имеющийся прогноз пока не учитывает последний самый сильный выброс, который случился минувшей ночью, в течение суток графики будут пересчитаны в сторону усиления, уточнили в лаборатории.
Но даже сейчас, в ослабленном виде (без учета ночного выброса), прогноз показывает, что в пятницу произойдут сильные и очень сильные бури уровня G3-G4. При пересчете в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5, предупреждают ученые.
источник: РИА Новости Крым
