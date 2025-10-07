7 октября: актуальная информация о наличии топлива на АЗС Крыма

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: топливо в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: топливо в Крыму
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:22 07.10.2025
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: топливо в Крыму
Больше по теме:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: топливо в Крыму
СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.
Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.