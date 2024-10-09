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7 октября в Крыму отметили День беременных
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

7 октября в Крыму отметили День беременных

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:11 09.10.2024

Родильные дома и родильные отделения Республики Крым организовали праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню беременных, который отмечается дважды в год – 7 апреля и 7 октября, чтобы поздравить каждую женщину в положении в течение беременности.

В этот день в медучреждениях состоялась торжественная выписка малышей и праздничные концерты.

Так, например, в Симферопольском клиническом роддоме №1 под звуки живой музыки дуэта виолончелистов каждую посетительницу встречал мим и дарил приятные подарки с пожеланиями.

В Симферопольской центральной районной клинической больнице и Евпаторийском родильном доме прошли экскурсии по учреждениям. Участницы встреч обсудили важные вопросы о здоровье будущих мам и их малышей, а также получили полезные рекомендации и практические советы от опытных специалистов.

В Судакской городской больнице поздравили женщин праздничным концертом, каждая беременная не осталась без внимания, получив памятный подарок, а также был проведён розыгрыш ценных призов. В рамках мероприятия будущие мамы были проинформированы о мерах социальной поддержки беременных женщин и женщин с детьми.

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Сотрудники Сакской городской больницы при содействии местной администрации также организовали торжественное мероприятие в доме культуры. Для семей подготовили праздничную фотозону, развлекательную программу для детей, фотовыставку беременных женщин и детских рисунков о семье. Самым трогательным моментом мероприятия стало подведение итогов конкурса «Письмо ребенку» среди беременных женщин. Каждая участница конкурса не осталась без подарка. Вместе с тем, была проведена лотерея с вручением благотворительных подарков от индивидуальных предпринимателей.

В других родильных домах и отделениях Крыма прошли также встречи с будущими мамами, мастер-классы и лекции о грудном вскармливании, уходе за ребенком, послеродовом восстановлении, психологическом развитии и воспитании детей.

Напомним, что в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей 2024 год согласно указу Президента России объявлен Годом семьи.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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