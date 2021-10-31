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7 тур Ночной Лиги Football Simf 5x5 сезона-2021/22: расписание матчей
фото: Арина Криворучко

7 тур Ночной Лиги Football Simf 5×5 сезона-2021/22: расписание матчей

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 18:54 31.10.2021

На следующей неделе (1-4 ноября), сообщает «Крымский спорт», в Ночной Лиге Football Simf 5×5 сезона-2021/22 пройдут матчи 7-го тура.

  • Лидер группы А – «Русь» – сразится с «Мирным». «Русь» – единственная команда, еще не потерявшая в текущем турнире ни одного очка, мирновцы здорово стартовали, но затем потерпели два кряду поражения. Притормозить «красных» – задача непростая, но кто сказал, что непосильная? Должно быть интересно. У Zekkert`а – рандеву с выбравшимися в свет EATY. Приятно удивляющий в нынешнем сезоне «Канцторг Крым» попробуем справиться с «Каменкой». У действующего чемпиона – «Триада-Monte» – в соперниках набирающий силу «Тайфун».
  • В группе Б в центре внимания – «матч века»: лидирующая «Маврика» против пока что самой слабой команды турнира – «Бастиона» (97 пропущенных мячей в предыдущих шести поединках!). Армейцам пора брать себя в руки и выползать из подвала таблицы. По-настоящему боевой ожидается встреча молодежненского «Спартака» и «Родины» – бывшей и нынешней команд Сергея Макаровича, лучшего тренера Ночной Лиги минувшего сезона.
Ночная Лига Football Simf 5×5, сезон-2021/22, групповой этап

7-й тур

Группа А

2 ноября (вторник)

  • 20.40 «Триад-Monte» – «Тайфун»
  • 21.30 Ze Marionetki – «Красная Горка»
  • 22.20 «Канцторг Крым» – «Каменка»

3 ноября (среда)

  • 21.00 EATY – Zekkert
  • 21.50 «Авангард» – Автошкола «Формула»
  • 22.40 «Мирное» – «Русь»

Группа Б

1 ноября (понедельник)

  • 21.00 «Вода Крыма» – «Багира»
  • 21.50 «Родина» – «Спартак» (М)
  • 22.40 «Сокол» – «Ника»

4 ноября (четверг)

  • 20.40 «Genezis ЦКОиГ» – «Грифон»
  • 21.30 «Бастион» – «Маврика»
  • 22.20 «Черноморец-АСТ» – СКА

Напоминаем, что турнир проходит в Симферополе на базе крытого манежа с искусственной травой Football Simf (пер. Лавандовый, 2/7).

Видеозаписи поединков – на YouTube-канале Ночной Лиги Football Simf 5×5.

7 тур Ночной Лиги Football Simf 5x5 сезона-2021/22: расписание матчей

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